MILAN, TORNA DI MODA SISSOKO

20 aprile 2016

Come riportato da calciomercato.com, il Milan non ha mai smesso di seguire Moussa Sissoko, centrocampista classe '89 del Newcastle, già seguito dai rossoneri la scorsa estate, quando però il Newcastle interruppe sul nascere la trattativa per via dell'eccessiva valutazione data al francese, ovvero 17-18 milioni di euro. Quest'anno la situazione potrebbe essere diversa: la probabile retrocessione dei Magpies, e la voglia di cambiare aria da parte di Sissoko potrebbero fare la differenza: su di lui c'è l'interesse del West Ham, ma non è escluso che il n° 7 voglia vestire la prestigiosa maglia rossonera.