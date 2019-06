MILAN, STRETTA PER SENSI

18/06/2019

Il Milan tenta la stretta finale per chiudere l'affare Sensi. Mentre Krunic ha iniziato le visite alla "Madonnina", i rossoneri hanno in agende alcuni incontri di mercato importanti a Casa Milan. In particolare in sede si è presentato Giuseppe Riso, procuratore di Stefano Sensi. L'obiettivo di Maldini e Boban è quello di abbassare le pretese del Sassuolo, che punta a incassare 25 milioni. Per ridurre la spesa cash, il Milan vorrebbe infatti inserire nell'affare qualche contropartita tecnica, cercando di far leva sull'accordo già raggiunto col giocatore.