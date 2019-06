MILAN-KABAK, SI VA VERSO IL SÌ

25/06/2019

Stretta finale per il trasferimento di Ozan Kabak al Milan. Dopo il lungo incontro di ieri, stando a milannews.it, il giovane dello Stoccarda sarebbe intenzionato ad accettare l'offerta rossonera. Per la risposta definitiva occorrerà però ancora un po' di pazienza: 24-48 ore. Ma l'impressione è che l'affare possa andare in porto.