MILAN, JOSE' MAURI VUOLE PIU' SPAZIO

14 gennaio 2016

Il Milan continua a considerarlo incedibile, ma José Mauri vuole più spazio in rossonero. Lo ha ribadito il suo agente Dino Zampacorta: "Il ragazzo è molto ma molto amareggiato per tanti motivi. Ha 19 anni ma è molto maturo mentalmente, fa vita sana, non esce, non fa serate, non beve. Non è andato al Milan per scaldare la sedia della panchina o della tribuna". "Il mister non lo vede o non lo ritiene affidabile, però d'altra parte dice di voler puntare su di lui - ha aggiunto a MilanNews.it -. Credo ci sia un pò di confusione". " Lui sa che può dare molto di più e vorrebbe un pò di spazio per dimostrarlo - ha concluso -. Non pretende di essere titolare ma almeno di avere qualche minuto in più per mettersi in mostra".