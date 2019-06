MILAN, GIAMPAOLO PORTA ANDERSEN E PRAET

02/06/2019

Inizia la settimana decisiva per la panchina del Milan, che ieri ha visto sfumare Simone Inzaghi. Il favorito quindi adesso è Marco Giampaolo, primo nome nella lista di Paolo Maldini, che deve ancora sciogliere la riserva sul ruolo da direttore tecnico che gli ha offerto Gazidis dopo l'addio di Leonardo. Giampaolo, secondo 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe già chiesto il via libera alla Sampdoria e non vedrebbe l'ora di tuffarsi nella nuova avventura. La conferma arriverebbe dalle pagine del Corriere dello Sport, secondo cui Giampaolo avrebbe già in mente il suo Milan e vorrebbe chiedere al Diavolo di acquistare due suoi pupilli: il difensore Andersen e soprattutto Denis Praet.