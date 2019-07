MARSIGLIA, OCCHI SU ANDRÈ SILVA E SCHICK

11/07/2019

L’Olympique Marsiglia guarda alla Serie A. Il club transalpino, dopo l’addio di Mario Balotelli, è alla ricerca di una punta che possa completare il suo pacchetto offensivo e tra i profili che ha messo nel suo mirino ci sono anche due giocatori che militano in Italia. Secondo La Provence, tra i profili presi in considerazione ci sono André Silva, che potrebbe lasciare Milano per 25 milioni di euro (anche se l'OM vuole il prestito), e Patrik Schick.