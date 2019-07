MAROTTA: "LUKAKU? SONO OTTIMISTA SU TUTTO"

13/07/2019

Beppe Marotta fa sognare i tifosi dell'Inter: "Ottimista su Lukaku? Sono ottimista su tutto", ha detto l'a.d. nerazzurro a margine della conferenza stampa per l'amichevole contro il Lugano. Il club è in trattativa con il Manchester United per portare a Milano il centravanti belga: i Red Devils avrebbero chiesto circa 85 milioni.