MANCITY, GUARDIOLA: "IL BAYERN VUOLE SANE, MA SPERO RESTI"

19/07/2019

L'allenatore del Manchester City, Pep Guardiola, ha confermato la possibile cessione di Leroy Sane al Bayern Monaco. Il tecnico spagnolo ha ammesso che il club bavarese "da molto tempo stanno parlando del loro interesse per Leroy Sane". Guardiola ha comunque specificato che al momento non ci sono stati contatti ufficiali e che la sua intenzione è quella di trattenere il giocatore. "È un nostro giocatore e speriamo che possa rimanere qui in questa stagione, nella prossima e nella prossima ancora", ha dichiarato.