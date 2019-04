LUCA TONI: "VEDREI BENE KROOS ALLA JUVENTUS"

28/04/2019

"Vedrei bene Toni Kroos alla Juventus. Ho giocato con lui al Bayern: era giovane, però già allora aveva una personalità spiccata. Ecco, Kroos è uno che le pressioni non le soffre. Qualche innesto me lo aspetto anche in difesa: a me piace molto Jerome Boateng e sento dire che potrebbe anche lasciare il Bayern". Parole e musica dell'ex attaccante Luca Toni.