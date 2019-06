LOPETEGUI A UN PASSO DAL SIVIGLIA

04/06/2019

Julen Lopetegui ripartirà dal Siviglia. In Spagna ormai danno la cosa per fatta e l'ufficialità dovrebbe arrivare in settimana. A frenare negli ultimi giorni l'operazione è stata anche la tragedia che ha colpito il club andaluso, con la morte e i funerali di Josè Antonio Reyes. Monchi comunque, scrive oggi 'AS', ha ormai definito l'operazione e Lopetegui, ex ct della spagna e un anno fa tecnico del Real Madrid per 5 mesi prima di essere esonerato a ottobre, dovrebbe a breve firmare un contratto triennale.