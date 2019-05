LIVERPOOL: LALLANA PUO' PARTIRE

18/05/2019

Adam Lallana è pronto a tornare a Southampton. Nell'ultima stagione il giocatore inglese è partito titolare in appena cinque gare e crede che sia ormai giunto il momento di lasciare il Liverpool. Secondo le ultime indiscrezioni del Daily Express infatti Lallana avrebbe rivelato ad alcuni amici che sarebbe molto contento di tornare nella sua ex squadra ma i Saints sono preoccupati per tutti gli infortuni che ha subito negli ultimi anni. Il Liverpool pretende però 13 milioni di sterline per il suo cartellino.