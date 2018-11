LIONE, SIRENE INGLESI PER NDOMBELE

29/10/2018

Osservato speciale del match tra Lione ed Hoffenheim, Tanguy Ndombele potrebbe presto lasciare la Francia. Su di lui, come riportato dal Mirror, ci sono Chelsea e Manchester United che sono rimaste stregate dalle prestazioni del centrocampista '96 premiato anche da Didier Deschamps con la convocazione in Nazionale. Il Lione però non lo lascerà partire per meno di 55 milioni.