LAZIO, TARE: "INZAGHI? PER NOI RESTA"

26/05/2019

"Gli incontri sono stati fatti per capire tante cose. Inzaghi non ha il contratto in scadenza, ma ancora per un anno, questa attenzione che si crea mi sembra un po' esagerata". Così il ds della Lazio Igli Tare, prima del match con il Torino, in merito al futuro di Simone Inzaghi che i rumors inseriscono tra i candidati alla panchina della Juventus. "Se resta? l'ha detto il presidente e l'ho detto anche io, credo che anche lui lo pensi, non ci sono dubbi".