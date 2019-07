LAZIO, SLITTANO LE VISITE DI LAZZARI

07/07/2019

Slittano le visite mediche di Manuel Lazzari con la Lazio. L'esterno che ha giocato l'ultima stagione alla Spal è atteso a Roma per sposare i biancocelesti, ma restano da limare gli ultimi dettagli. In particolare, bisogna trovare un accordo sulle modalità di pagamento: Lotito incontrerà Mattioli lunedì in Lega per sbloccare definitivamente il trasferimento. Lo riporta Lalaziosiamonoi.it.