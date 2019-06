LA JUVE CONFERMA: ORSOLINI AL BOLOGNA A TITOLO DEFINITIVO

20/06/2019

Dopo il Bologna, che ieri aveva annunciato il riscatto del giocatore, anche la Juventus conferma: Riccardo Orsolini è interamente dei rossoblù. Il club bianconero per motivi di Borsa regala qualche informazioni in più sull'affare, riportandone le cifre. Il Bologna pagherà 15 milioni di euro in tre esercizi generando una plusvalenza nelle casse bianconere di circa 10,5 milioni.