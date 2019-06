L'ATALANTA PROVA A SOFFIARE PALACIO AL BOLOGNA

21/06/2019

L'Atalanta non molla Rodrigo Palacio e secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb ha formulato un'offerta molto allettante all'attaccante per convincerlo ad accettare il trasferimento a Bergamo. L'argentino, però, vorrebbe mantenere la parola data al Bologna per il rinnovo fino al 30 giugno 2020.