L'AGENTE DI BIGLIA: "FIORENTINA? FA PIACERE L'INTERESSE"

26/06/2019

"Nessuno della Fiorentina mi ha chiamato. Ho letto di questo interesse e non posso negare che fa piacere. Montella è un allenatore che lavora molto bene". Così Enzo Montepaone, agente di Biglia, commenta a calciomercato.com le voci di mercato riguardanti il suo assistito, accostato al club viola. Il procuratore non chiude del tutto al trasferimento: "Lucas ha un contratto con il Milan (scadenza nel 2020 ndr) e quindi non sarebbe una cosa semplice ma nel calcio mai dire mai".