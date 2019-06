JUVE-SARRI, ULTIMI DETTAGLI

13/06/2019

Stretta finale per Sarri alla Juve. Secondo quanto riporta Sky Sport, ormai sarebbe tutto fatto. Al Chelsea andrà un minimo indennizzo, composto da una parte fissa e una parte variabile in base ai risultati che il tecnico otterrà con i bianconeri. Paratici ieri ha incontrato Marina Granovskaia per concludere l'intesa. Salvo clamorosi colpi di scena, venerdì Sarri chiuderà il suo contratto con i Blues e firmerà un triennale con la Juve. Come vice alla Juve Sarri avrebbe scelto Martusciello.