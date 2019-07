JUVE, PELLEGRINI VERSO IL PRESTITO

01/07/2019

Anche in bianconero potrebbe profilarsi un nuovo prestito per Luca pellegrini. Dopo averlo acquistato dalla Roma nell'ambito dello scambio con SPinazzola, la Juve potrebbe decidere infatti di girare nuovamente l'esterno a qualche altro club per fare esperienza senza pressioni. Tra le opzioni in fase di valutazione, stando a TMW, ci sarebbe anche un ritorno al Cagliari.