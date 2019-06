JUVE: BUFFON VERSO IL RITORNO DA GIOCATORE PER UN ANNO

25/06/2019

Chiusa l'esperienza al Psg, Gigi Buffon potrebbe clamorosamente tornare alla Juventus come giocatore, per fare il vice Szczesny. Secondo quanto riferito da Sky, Perin avrebbe chiesto di partire per giocare con continuità e si sta cercando una soluzione insieme a Lucci, agente del portiere. Una volta definito l'addio dell'ex Genoa, Buffon sarebbe dunque pronto a firmare per un anno, in modo da chiudere la carriera in bianconero.