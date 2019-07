JUVE, ARRIVA JOAO FERREIRA

17/07/2019

Juventus e Benfica hanno completato gli ultimi dettagli dell'accordo che porterà il giovane terzino destro Joao Ferreira a Torino. Come riferisce A Bola, i bianconeri verseranno ai lusitani 10 milioni di euro. L'accordo prevede anche che la Juve versi una percentuale alla Benfica in caso di futura cessione del 18enne. Intanto a Lisbona è atteso oggi Mattia Perin, per le visite mediche e la firma del contratto.