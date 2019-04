JAMES RODRIGUEZ, "MESSAGGIO" AL NAPOLI

09/04/2019

James Rodriguez lancia un messaggio al Napoli. Non diretto, ma attraverso il suocero Hernan Ospina, padre anche del portiere azzurro David. "Penso che un giorno a James Rodriguez piacerebbe giocare in Italia e in un club come il Napoli - ha spiegato a Radio Kiss Kiss Napoli -. Tutti i colombiani avrebbero piacere a giocare in Serie A, tant'è che ce ne sono tanti nel campionato italiano". "Con l'arrivo di Cristiano Ronaldo in Italia l'appeal del campionato è aumentato", ha aggiunto.