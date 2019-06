INTER, WANDA SMENTISCE: "NON HO CHIAMATO CONTE"

23/06/2019

Nei giorni scorsi, stando al Corriere dello Sport, Wanda Nara avrebbe chiamato Antonio Conte per ribadire al tecnico la volontà di Icardi a mettersi a sua disposizione, pur sapendo di partire in fondo alle gerarchie. Conte però pare abbia respinto l'offerta, confermando la sua linea. Posizione pare condivisa anche dalla società. Tutto smentito dalla Wanda che, su Twitter, ha scritto: "Visto che certa gente continua a far filtrare notizie false , ci tengo a chiarire che non ho chiamato nessuno".