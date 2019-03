INTER, TORNA DI MODA VIDAL

30/03/2019

L'Inter guarda in Catalogna per rinforzare il centrocampo. Secondo Tuttosport infatti, lo scorso 13 marzo ci sarebbe stato un incontro a Barcellona tra il ds nerazzurro, Piero Ausilio, e i due responsabili del mercato del Barça, Eric Abidal e Ramon Planes. Stando al quotidiano torinese, Ausilio avrebbe chiesto informazioni approfondite su Ivan Rakitic e Arturo Vidal. La valutazione che il club blaugrana fa del croato è di almeno 60 milioni, ma Valverde non vorrebbe perderlo. Discorso diverso invece per il cileno, che non è considerato incedibile e che potrebbe partire per circa 25 milioni.