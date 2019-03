INTER SU KOSTIC PER LA FASCIA

20/03/2019

L'Inter sta cercando rinforzi per la fascia d'attacco per la prossima stagione, anche in vista di un'eventuale cessione di Perisic. Tra i tanti nomi seguiti, l'ultimo - e meno costoso - è Filip Kostic, appena affrontato in Europa League contro l'Eintrach Francoforte. L'attaccante serbo costa circa 8 milioni di euro.