INTER, ROVER CEDUTO IN PRESTITO

15/07/2019

L'Inter ha ceduto Matteo Rover al Fc Sudtirol. Per l'attaccante classe 1999, reduce dal prestito al Pordenone - con cui ha conquistato il campionato di Serie C e la Supercoppa di categoria - trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2020. Lo comunica in una nota il club nerazzurro.