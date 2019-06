INTER: PARMA E SAMP SU KARAMOH

20/06/2019

Yann Karamoh torna all'Inter dopo l'esperienza in prestito al Bordeaux in Ligue 1. Difficile la permanenza in nerazzurro, con il contratto fino al 2021 il francese potrebbe andare ancora in prestito ma questa volta in Italia. Il Parma lo segue da tempo, ma la Sampdoria ha incontrato l'entourage del giocatore.