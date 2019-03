INTER, MAROTTA: "NON CHIEDEREMO RISARCIMENTO A ICARDI"

10/03/2019

"C'è grande ottimismo, bisogna gestire le cose con intelligenza e buon senso usando bastone e carota. Se arrivassimo a chiedere i danni sarebbe un grandissimo fallimento.". L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, commenta così la situazione relativa a Mauro Icardi. "Possibilità di vedere Icardi nel derby? Non lo so, dico solo che questa assenza forzata non l'ha messo in grado di fare prestazioni di rilievo se rientrasse, ma è qualcosa che compete all'allenatore", ha concluso Marotta.