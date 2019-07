INTER, KARAMOH: "PARMA SCELTA MIGLIORE"

05/07/2019

Prosegue la trattativa tra Parma e Inter per Karamoh, che oggi è stato nella sede del club nerazzurro insieme al suo agente Oscar Damiani. Il francese, come riferito da Tmw, ha parlato del proprio futuro uscendo dalla sede: "Il Parma scelta migliore? Sì, vediamo domani e dopodomani. Adesso mi sono preso 2-3 giorni per il mio bambino e poi vediamo. Il Bordeaux? Non è stata una buona esperienza non ho giocato molto, spero di giocare di più. Cosa mi aspetto dal prossimo anno? Dieci gol. Spero di tornare all'Inter? Sì".