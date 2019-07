INTER, GAVIOLI PASSA AL VENEZIA

18/07/2019

Il Venezia comunica "di aver trovato l'accordo con la società FC Internazionale Milano per il prestito con diritto di opzione e contro opzione di riscatto del centrocampista classe 2000 Lorenzo Gavioli". Il giocatore si aggregherà alla squadra in ritiro a Mezzana in Val di Sole al termine della sua esperienza con l'Under 19 Italiana impegnata nella UEFA European Championship.