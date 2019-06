INTER, FATTA PER AGOUME'

12/06/2019

In attesa di dare l'accelerata decisiva per le operazioni Barella e Dzeko, l'Inter in queste ore sta chiudendo con il Sochaux un affare in prospettiva. I nerazzurri, infatti, hanno praticamente preso Lucien Agoumé, talentuoso centrocampista da tempo seguito dagli osservatori del club di Suning. Francese, classe 2002, il ragazzo è già un punto fisso delle nazionali giovanili e nell'ultima stagione ha collezionato 15 presenze in Ligue 2, la Serie B francese.