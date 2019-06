INTER, DZEKO IN STAND-BY

17/06/2019

Momento di stand-by nella trattativa tra l'Inter e la Roma per Dzeko. I giallorossi hanno alzato il prezzo del cartellino a 22 milioni, con i nerazzurri fermi a 13. Al momento, dunque, la distanza tra domanda e offerta è ancora ampia e c'è ancora da lavorare per limare da entrambe le parti. Ad ogni modo, vista soprattutto la volontà del bosniaco, l'affare non sembra destinato a saltare.