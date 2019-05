INTER, DZEKO ARRIVA ENTRO IL 30 GIUGNO

31/05/2019

La trattativa tra l'Inter e la Roma per il trasferimento di Edin Dzeko in nerazzurro è in dirittura d'arrivo e, secondo La Gazzetta dello Sport, l'operazione dovrebbe chiudersi entro il prossimo 30 giugno. I capitolini erano partiti da una richiesta di 20 milioni di euro, ma alla fine verrà trovato un accordo sulla base di 10-12 milioni cash più l'inserimento di una contropartita tecnica, che sarà un giovane del vivaio nerazzurro.