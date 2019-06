IL PADRE DI SARRI: "IL CHELSEA ANCORA NON L'HA LIBERATO"

15/06/2019

Intercettato dallo youtuber juventino Giacomo Carolei in missione a Figline Valdarno, il padre di Maurizio Sarri, il signor Amerigo, ha rilasciato due battute sul futuro del figlio: "Ancora il Chelsea non l'ha liberato, non so quando si saprà qualcosa, non lo sa nemmeno lui. Juve? Io spero che torni in Italia...".