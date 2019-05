IL FRATELLO DI DYBALA: "PAULO VIA DALLA JUVE"

16/05/2019

Paulo Dybala è uno dei giocatori indicati come possibili partenti nella Juventus, per fare cassa ma anche per l'imperfetto rapporto con Allegri (ammesso che il tecnico resti in bianconero). Un indizio - anche se è riduttivo definirlo così - in più arriva dalle parole del fratello della Joya, Gustavo: "Ci sono molte possibilità che Paulo lasci la Juve, ha bisogno di un cambiamento. Non è felice e non sarà l'unico ad andarsene".