IL FENERBAHCE PENSA A ZIDANE

29/10/2018

Potrebbe esserci la Turchia nel futuro di Zidane. Difficile, per la verità, al momento, ma è certo che il Fenerbahce abbia messo il tecnico campione d'Europa con il Real in cima a una lunga lista di possibili sostituti di Cocu. Gli altri allenatori in corsa sarebbero Banc, Wenger, Zico, Alex, Moyes, Buvac e Jardim.