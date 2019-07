GRIEZMANN, L'ATLETICO DENUNCIA IL BARCELLONA

19/07/2019

L'Atletico Madrid avrebbe presentato una denuncia ufficiale presso la Liga spagnola nei confronti del Barcellona, per l'acquisto di Antoine Griezmann. Il club colchonero chiede 80 milioni in più oltre ai 120 versati dai blaugrana per pagare la clausola rescissoria dell'attaccante francese. L'Atletico sostiene, infatti, che Griezmann e il Barcellona si siano accordati prima del 1 luglio, data in cui la clausola scendeva da 200 a 120 milioni. Dal canto suo il Barça ha sempre ribadito che i primi contatti con l'attaccante francese risalgono a maggio, dopo l'annuncio del giocatore di voler lasciare l'Atletico.