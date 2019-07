GRIEZMANN AL BARCELLONA, LA REAL SOCIEDAD INCASSA 24 MLN

12/07/2019

Antoine Griezmann è un nuovo giocatore del Barcellona. Ad esultare per il buon esito (anche se l'Atletico vuole più soldi ed è pronto ad andare per vie legali) della trattativa non sono solo l’attaccante transalpino ed il Barça, ma anche un altro club: la Real Sociedad. La società basca infatti è stata la prima a credere in un giovanissimo Griezmann e al momento della cessione del giocatore all’Atletico Madrid aveva strappato una percentuale del 20% su un’eventuale rivendita futura. Nelle casse della Real Sociedad andranno quindi 24 milioni di euro, che vanno ad aggiungersi ai 30 sborsati dai Colchoneros nell’estate del 2014 per assicurarsi l’attaccante.