GENOA, SETTIMANA PROSSIMA SI DECIDE SU PRANDELLI

31/05/2019

Potrebbe essere deciso la prossima settimana durante un incontro con il presidente del Genoa Enrico Preziosi, oggi in vacanza, il futuro dell'allenatore Cesare Prandelli, il cui contratto da circa un milione l'anno è stato rinnovato in modo automatico dopo la salvezza conquistata all' ultimo minuto a Firenze. In attesa di incontrare la prossima settimana Preziosi, Prandelli oggi si è recato al quartiere generale a Genova Pegli e ha parlato a lungo con l'amministratore delegato Alessandro Zarbano, il direttore generale Giorgio Perinetti e il direttore sportivo Mario Donatelli. Nel vertice e' stato affrontato un discorso a lungo raggio dal punto di vista tecnico e si è parlato anche del ritiro estivo con Prandelli, a quanto trapela, attento e coinvolto. E' ancora presto per capire se il tecnico resterà, a Preziosi piace anche l'allenatore della Spal Semplici.