GENOA, FATTA PER PEDRO DE LA VEGA

21/06/2019

La notizia rimbalza dall'Argentina, il Genoa avrebbe trovato l'accordo per il baby Pedro De La Vega, diciottenne esterno offensivo del Lanus. La società avrebbe accettato la proposta rossoblu' di 10 milioni di euro più il 5% sulla futura rivendita del ragazzo che e' stato recentemente impegnato con la maglia della nazionale sudamericana ai Mondiali Under 20, dove ha collezionato tre presenze. Adesso mancherebbe solo l'intesa con l'entourage del giocatore ma non ci dovrebbero essere problemi. L'operazione potrebbe essere fatta in sinergia con l'Inter che avrebbe messo nel mirino De La Vega da parecchio tempo.