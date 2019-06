FIORENTINA, VERETOUT E DRAGOWSKI IN USCITA

02/06/2019

In attesa degli sviluppi sulla trattativa in corso con Commisso per la cessione del club, la Fiorentina pianifica le mosse prima del closing. Soprattutto in uscita. Nel dettaglio sono due i giocatori ormai prossimi a lasciare la Viola: Veretout e Dragowski. Il centrocampista potrebbe andare al Napoli, ma si registra anche un inserimento dell'Arsenal. Il portiere invece piace al Southampton, che avrebbe già offerto 10 milioni di euro.