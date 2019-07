FIORENTINA, PRADÈ: "PRIORITÀ SFOLTIRE LA ROSA"

04/07/2019

"Nessuno mi ha chiesto di lavorare in autofinanziamento, non mi è stato chiesto di fare plusvalenze. Anzi, ieri abbiamo fatto una riunione con tutti i reparti tra cui anche quello finanziario e ci hanno fatto tutte le proiezioni di quanto è stato fatto dal 2004 al 2018. Mi è stato detto anche che non interessa se vengono fatte minusvalenze". Lo ha detto il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, presentato ufficialmente oggi alla stampa ma al lavoro già da alcune settimane per la società viola, anche se ufficialmente in carica dall'1 luglio. Pradè ha sottolineato che la priorità adesso è sfoltire la rosa. "Ho un tetto salariale più alto degli anni precedenti - ha spiegato il direttore sportivo - Adesso c'è una situazione di difficoltà: settantatre contratti in essere più due di rientro a gennaio. Circa 60 non sono funzionali al progetto. C'è una situazione da snellire".