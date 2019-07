FIORENTINA, MONTELLA: "MERCATO? SERVE PAZIENZA"

07/07/2019

"Pradè ci ha chiesto di avere calma ma anche che ci farà una squadra competitiva sotto i dettami della proprietà che ci ha portato già tanto entusiasmo. Abbiamo voglia di ripartire, con un po' di pazienza e me la chiedo anche a me stesso, perché un allenatore vorrebbe avere tutto e subito". Parole del tecnico viola Vincenzo Montella in conferenza stampa nel ritiro di Moena.