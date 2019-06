FERRERO: "QUAGLIARELLA AL NAPOLI? LO ESCLUDO"

04/06/2019

Non solo Marco Giampaolo. Massimo Ferrero ha anche parlato del futuro di Fabio Quagliarella. "Al Napoli? Lo escludo, è fuori discussione. Ha un contratto con noi, sta bene alla Sampdoria. Diamo a lui i meriti del mondo ma nessuno dice che Ferrero lo ha preso quando nessuno credeva in lui - ha spiegato il presidente della Samp -. Ho avuto fortuna nel credere in un fuoriclasse. Se Fabio mi chiedesse di andare? Credo che invecchierà alla Sampdoria. Se mi dovesse chiedere di andare, ci siederemmo per parlarne. Io voglio un giocatore motivato col cuore, con la gamba, con testa".