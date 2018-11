FENERBAHCE, UFFICIALE: ESONERATO COCU

29/10/2018

Quart'ultimo in classifica con 9 punti, frutto di due vittorie e tre pareggi, il Fenerbahce ha deciso di esonerare il tecnico Philip Cocu. L'annuncio, diramato dal sito dei turchi, è arrivato dopo la sconfitta subita in casa contro l'Ankaragucu di Alessio Cerci (indisponibile per la sfida di Istanbul).