EMPOLI, DI LORENZO: "ORGOGLIOSO DEI RUMORS"

27/04/2019

Giovanni Di Lorenzo, laterale dell'Empoli, ha commentato così la sconfitta Bologna, la convocazione in Nazionale e i rumors di mercato: "Sappiamo che sarà difficilissimo salvarci, ma finché non arriva la retrocessione matematica ci dobbiamo credere fino alla fine. Speravo di arrivare in Nazionale con uno stato d'animo diverso, ma sono sicuramente molto contento e orgoglioso di questa chiamata. Sono contento per i rumors, ma prima c'è da finire bene il campionato con l'Empoli. Bisogna dare tutto fino alla fine, poi vedremo cosa succederà. In ogni caso sono onorato dell'interesse di squadre importanti nei miei confronti".