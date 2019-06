EL SHAARAWY-SHANGHAI, TRATTATIVA ANCORA VIVA

30/06/2019

Una trattativa che sembrava finita e che invece potrebbe ora clamorosamente riaprirsi. Stephan El Shaarawy allo Shanghai Shenhua è un affare ancora possibile, nonostante nei giorni scorsi il calciatore abbia dichiarato la sua voglia di restare in Europa. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' non sono infatti esclusi rilanci da parte del club cinese nelle prossime ore, con l'attaccante della Roma attratto soprattutto dal faraonico stipendio che andrebbe a percepire in Asia (40 mln netti in tre anni).