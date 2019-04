DEFREL: "TORNARE ALLA ROMA? NON LO ESCLUDO"

05/04/2019

Gregoire Defrel vede il suo futuro ancora alla Sampdoria, ma non chiude le porte a un ritorno alla Roma. "Se riusciremo ad arrivare in Europa ci sarà entusiasmo e chissà che succederà. Il mio cartellino appartiene a un top club: quando ho firmato con la Roma sono stato molto contento. Voglio concludere quest'anno nel migliore dei modi. Non posso escludere che non potrei tornare nella Capitale. Con la Samp faremo il punto una volta conclusasi la stagione", ha detto al Corsport.