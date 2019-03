DE LIGT, SI INSERISCE IL REAL MADRID

24/03/2019

Tutti in fila per De Ligt. Il giovane centrale dell'Ajax piace a tanti top club, con Barcellona e Juve in pole. Negli ultimi giorni però sul difensore dei Lancieri si sarebbe inserito anche il Real Madrid, pronto a fare uno sgambetto a blaugrana e bianconeri per sostituire il partente Varane. Si parla di alcuni fitti contatti con i dirigenti dell'Ajax.