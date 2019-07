DE LIGT-JUVE, RAIOLA HA FRETTA

08/07/2019

Sono ore caldissime per il trasferimento di Matthijs De Ligt a Torino. La trattativa tra Juventus e Ajax è entrata definitivamente nel vivo dopo le parole di Mino Raiola, che ne ha annunciato pubblicamente l'esistenza e ha svelato che esiste un accordo fa tra i Lancieri e il giovane difensore olandese per lasciarlo partire. Parlando ai microfoni del 'De Telegraaf', l'agente del giocatore ha svelato infatti che circa un anno fa l'Ajax aveva promesso a De Ligt che davanti a un'offerta di 50 milioni lo avrebbe lasciato andare l'anno successivo. "Sono stati presi accordi con Matthijs e ora spetta all'Ajax. Un caso di arbitrato è fuori questione per noi. Il giocatore spera solo che la Juventus e l'Ajax mostrino la volontà di trovare un accordo rapidamente", ha detto Raiola rendendo noto a tutti l'accordo verbale di un anno fa per cercare di velocizzare la trattativa.